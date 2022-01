Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Polícia Judiciária (PJ) foi, finalmente, chamada a investigar a morte do jovem Danijoy Pontes no Estabelecimento Prisional de Lisboa, depois de o Ministério Público ter reaberto o processo relacionado com essa morte que já aconteceu há quatro meses. Segundo o Diário de Notícias, também sob investigação da PJ está a morte de Maria Malveiro, a mulher condenada pelo homicídio e desmembramento de um outro jovem em 2020 e que foi encontrada morta na cela na cadeia de Tires.

A morte de Danijoy Pontes ocorreu em setembro de 2021, um jovem são-tomense sem antecedentes criminais que foi condenado a seis anos de prisão pelo roubo de telemóveis nos transportes públicos – atividade a que se terá dedicado durante um mês. Tinha 23 anos e foi encontrado morto na cela – a PSP, chamada ao local, entendeu que não havia razões para pedir a investigação da PJ.

Mas, como noticiou o Público em outubro, havia incongruências neste processo, com a morte a ser considerada “natural possivelmente consequente a patologia cardíaca”. Mas Alice Costa, mãe do recluso, afirmou ter “quase a certeza de que o filho foi assassinado” porque o cadáver tinha “uma marca bem grande na testa” e que as roupas estavam “cheias de sangue”.

O Diário de Notícias acrescenta que o caso de Maria Malveiro também já está sob a alçada da PJ, três semanas depois de a mulher, condenada a 25 anos de prisão, ter sido encontrada morta na cela.