A PSP de Viana do Castelo identificou três jovens, dois deles menores de idade, por terem roubado, com recurso a arma branca, as sapatilhas e 30 euros a uma jovem de 15 anos, informou esta quinta-feira aquela força policial.

Em comunicado enviado às redações, o Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo, que os jovens foram esta quinta-feira identificados na sequência de uma denúncia que reportou o roubo ocorrido na quinta-feira, ao final do dia, numa zona pouco movimentada da cidade.

Os agentes da PSP “chegaram à identificação dos dois suspeitos menores, bem como de um terceiro, este maior de idade, que, em coautoria, prepararam o crime de forma concertada e em comunhão de esforços”.

Esta quinta-feira, uma operação policial desencadeada pelo dispositivo de investigação criminal da PSP resultou na identificação dos três suspeitos, sendo dois deles menores.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo a PSP, “dois suspeitos ameaçaram a menor com uma arma branca, fazendo uso de balaclavas —vulgarmente designadas de passa-montanhas —, efetuando o roubo, tendo-lhe subtraído umas sapatilhas de marca e 30 euros”.

A PSP recuperou as sapatilhas roubadas e constituiu arguido o suspeito maior de idade, sendo os factos participados ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) e ao Juízo de Família e Menores do Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo.