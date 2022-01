Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Mobi.E, empresa pública que actua desde 2015 como entidade gestora da rede de mobilidade eléctrica (EGME), anunciou que o incremento na venda de veículos com baterias recarregáveis (BEV e PHEV), em Portugal, foi acompanhado em 2021 por “sucessivos recordes no fornecimento de energia”.

O ano passado, as vendas de BEV e PHEV cresceram 49,1% e, paralelamente, registou-se um aumento de 48% no número de utilizadores dos postos de carregamento que, por sua vez, aumentaram 66,5%. De acordo com a Mobi.E, a infraestrutura de recarga possui agora “2360 postos de carregamento que disponibilizam mais de 4.880 tomadas, traduzindo-se num ritmo de instalação médio de 18 postos de carregamento por semana”. A cobertura do território nacional está agora acima de 98%, com a existência de postos em 302 dos 308 municípios de Portugal. A empresa pública adianta ainda que o número de postos rápidos em DC (com mais de 22 kWh de potência) foi reforçado para 567 (+117%), o que permitiu “disponibilizar uma potência de 106,1 MW no total da rede, mais de 1,5 vezes superior aos níveis de potência exigidos pelo futuro pacote legislativo da União Europeia”.

Os “mais de 58.500 utilizadores” dos postos de carga da rede Mobi.e efectuaram mais de 1,46 milhões de carregamentos , o que representa uma subida de 56% em relação a 2020. A recarga das baterias dos BEV e PHEV em Portugal consumiu, nesta rede, 18,5 GWh de energia (+75%). A Mobi.E sublinha que, por isso, foi possível “reduzir a emissão de CO2 em cerca de 13,4 milhões de toneladas (+77%)”.