A noite em que o Bloco lembrou Manuel Pinho para combater o PS: "Maiorias absolutas são porto de abrigo para alta corrupção"

De volta à eutanásia

A Catarina Martins coube apresentar a novidade do dia – o Bloco vai voltar a apresentar o projeto para despenalizar a eutanásia, que voltou a esbarrar em Marcelo Rebelo de Sousa em novembro, logo no primeiro dia da próxima legislatura – e… ‘malhar’ no “centrão” e na direita.

A bloquista foi, no final de um dia dedicado aos serviços públicos (tinha estado numa Unidade de Saúde Familiar lisboeta e num agrupamento de escolas em Leiria) buscar dois exemplos a programas da direita para atacar. Por um lado, e puxando da calculadora, a medida dos médicos assistentes privados proposta por Rio para colmatar a falta de médicos de família custaria em três dias o mesmo que custa neste momento o salário de um médico no setor público. Por outro, e ainda por contas do Bloco, o cheque-ensino custaria, numa perspetiva otimista, 300 milhões de euros no Orçamento do Estado – mas esse valor serviria para pagar apenas um mês e meio de aulas por ano num colégio privado.

Para Catarina Martins, tudo exemplos que comprovam que “há uma direita que desconfia e não gosta dos serviços públicos, que quer matar os serviços públicos essenciais”. A mensagem final foi a que o Bloco tem deixado em cada cidade e em cada comício por onde passa: para evitar este cenário será preciso votar Bloco, a esquerda “ponderada” que quer “um compromisso claro” (com o PS).

Foi um comício recheado de caras conhecidas e não era caso para menos: o caso de Coimbra é um dos que preocupam o Bloco, uma vez que a eleição do lugar de deputado que têm neste momento – em Coimbra o BE é “a esquerda que elege”, recordou Catarina Martins, além de PS e PSD – estará em risco caso as sondagens se venham a comprovar no dia 30.