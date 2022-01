Boletim DGS. Mais de 10 mil crianças entre os 0 e os 9 anos foram infetadas nas últimas 24 horas

No total, estes dois grupos perfazem 20.640 infeções, 35,5% do total revelado este sábado. Desde o início da pandemia, já foram infetadas 184.274 crianças dos 0 aos 9 anos.

Nas últimas 24 horas, registaram-se também 43 mortes de doentes Covid, estavam 2.027 pessoas internadas, 154 delas em Cuidados Intensivos por estarem em estado crítico ou muito grave. Todos os indicadores mostram um ligeiro decréscimo em relação a sexta-feira.

No entanto, nos internamentos, a tendência é crescente desde 11 de janeiro e desde quinta-feira que o país ultrapassa os 2 mil casos diários, sendo este sábado o terceiro dia consecutivo em que isso acontece. Desde 25 de dezembro, este é também o boletim de sábado com mais pessoas hospitalizadas em 24 horas.

Continuando a olhar só para os boletins de sábado, desde 18 de dezembro, que os valores de novos casos revelados têm estado sempre a subir. Este não é exceção — é o quinto sábado a subir. Em relação às mortes, é o segundo sábado em crescendo.

Há um ano, o cenário nos hospitais era bastante pior. A 22 de janeiro de 2021, 5.779 pessoas estavam internadas, 715 em UCI. Na mesma altura, o número de casos diários era de 13.987 e as mortes diárias ascendiam a 234.

25.255 novos casos foram na região Norte

O maior número de novos caso foi registado na região Norte — 25.255 do total de 58.131, o que representa 43% do valor nacional. De seguida aparece Lisboa e Vale do Tejo, com 17.165 novos infetados, cerca de 29% do total. Segue-se a região Centro (8.716), o Algarve (2.244), o Alentejo (1.915), a Madeira (1.708) e os Açores (1.128), única região onde não houve registo de óbitos.

Entre as 43 vítimas mortais, 22 homens e 21 mulheres, a maioria (31 no total) tinham mais de 80 anos. Na faixa imediatamente abaixo registaram-se 6 mortes (entre elas 5 mulheres) e entre os 60 e os 69 anos morreram 3 homens. Morreram ainda duas pessoas entre os 50 e 59 anos e um homem na faixa dos 40 anos.