Ainda que só temporariamente, ter Covid-19 reduz a fertilidade nos homens. Já ser vacinado contra o coronavírus, seja com que vacina for, e seja o homem ou a mulher a ser inoculado, não parece ter qualquer efeito sobre a fertilidade dos casais que tentam engravidar. As conclusões são de um estudo norte-americano publicado no American Journal of Epidemiology e financiado pelo National Institute of Health (NIH).

O estudo analisou mais de 2.000 casais e os investigadores não encontraram diferenças nas probabilidades de conceção entre casais vacinados e não vacinados.

Apesar disso, a probabilidade de gravidez diminuía nos casos em que o homem tivesse sido infetado nos 60 dias antes, o que sugere que contrair o vírus pode reduzir temporariamente a fertilidade masculina. Em contrapartida, nos casos em que o teste positivo tinha sido há mais de 60 dias não foram encontradas diferenças em relação aos casais em que o homem não foi infetado com o SARS-CoV-2.

“Os resultados fornecem garantias de que a vacinação para casais que procuram a gravidez não parece prejudicar a fertilidade”, defendeu Diana Bianchi, diretora do Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano Eunice Kennedy Shriver, do NIH, que financiou o estudo.

Uma das explicações apontadas é que a febre pode levar à redução da contagem e a motilidade dos espermatozoides e é um dos principais sintomas da infeção, pelo menos com as variantes anteriores à Ómicron.

Outra hipótese apontada são inflamações nos testículos e nos tecidos próximos, assim como disfunção erétil, todos sintomas comuns após ter estado Covid positivo, como estudos anteriores já tinham apontado.