Por causa das baixas temperaturas, que chegam aos 14 graus negativos, a Síria, o Líbano e a Jordânia têm sido afetados por fortes nevões.

Pelos menos três crianças sírias morreram nos campos de refugiados em consequência do frio extremo. Uma das crianças, no campo de Qastal Miqdad, morreu quando a tenda onde se encontrava colapsou com o peso da neve. A mãe da criança, segundo a Organização das Nações Unidas, foi internada nos cuidados intensivos depois do acidente.

Outras duas crianças, de três e cinco anos, morreram na segunda-feira num campo de refugiados em Aleppo, depois de um incêndio ter deflagrado na tenda onde habitavam. O acidente terá começado por causa de uma avaria num aquecedor.

Também a mãe destas duas crianças foi internada no hospital com queimaduras graves, segundo os um grupo de voluntários dos capacetes brancos.

Num campo de refugiados em Bulbul, duas crianças foram ainda internadas por apresentarem sintomas de hipotermia, e estão a receber tratamento hospitalar.

Segundo a ONU, citada pela CNN, as tempestades verificadas este inverno já danificaram 362 tendas, tendo afetado mais de dois mil refugiados nos campos sírios.

