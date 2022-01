Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há quase uma sensação de dejá vu nesta Premier League. E um culpado, acrescente-se: o Manchester City. À semelhança de última época, a equipa perdeu um jogo em agosto, empatou outro em setembro, teve um empate e uma derrota em outubro e tornou-se invencível a partir de novembro. Uma, duas, três, quatro e contas feitas já lá iam 12 vitórias consecutivas naquela altura do calendário tão temida em que os principais conjuntos europeus têm pelo meio a decisão da Champions, mais encontros e tendencialmente mais lesões. A par de tudo isso, os adversários mais diretos, que na presente temporada se resumem só a Liverpool e Chelsea, sofriam umas escorregadelas e tiravam pontos uns aos outros. A passadeira estava estendida.

A série começou com uma vitória frente ao Manchester United em Old Trafford, teve pelo meio goleadas a Leeds, Newcastle e Leicester, chegou ao 12.º triunfo no Etihad diante do Chelsea. Reflexo na classificação? Uma vantagem antes do encontro em Southampton de 11 pontos para o Liverpool com mais um jogo e de 12 pontos em relação ao Chelsea com menos um jogo. O Manchester City dependia apenas de si e com alguma margem de conforto para aquele que poderia ser o quarto título nas últimas cinco épocas numa fase em que o contrato de Pep Guardiola está apenas a ano e meio de chegar ao fim sem renovação à vista.

“Não vou estar a pensar no futuro enquanto tiver contrato. Não sou suficientemente bom para pensar muito, muito à frente. O meu futuro depende sempre dos resultados, não estou preocupado. Estou bem aqui, confortável, deram-me tudo. A minha decisão será tomada com o clube, tenho imensa confiança nisso. Deram-me tudo e nunca vou trair o Manchester City. Tomamos decisões em conjunto, foi assim que prolongámos o contrato duas vezes e será assim agora mais uma vez, depende de como estiverem comigo e de como eu me sentir no clube. Agora sinto-me bem, estou a sentir a equipa bem mas ainda podemos fazer melhor, alguns jogadores podem melhorar ainda”, comentou na antecâmara do jogo.

Segredo? “Guardiola tem um bocadinho de tudo. É muito completo. Não vou dar nomes mas já apanhei treinadores muito bons taticamente e que depois, na relação humana, são muito fraquinhos; ou muito bons na relação humana e muito fraquinhos taticamente. Acho que o grande ponto forte é que, além de ter sido jogador a um nível muito alto, o que lhe dá uma perspetiva daquilo que nós sentimos, depois a parte técnica dele é muito forte. Consegue a parte tática, a parte humana e gerir um balneário. Ainda para mais numa equipa tão forte como a nossa, a maior parte dos jogadores custaram 50, 60, 70, 80 milhões. Ele conseguir manter jogadores que custaram este valor tantos jogos no banco e mesmo assim não haver problemas maiores”, explicara Bernardo Silva numa entrevista a Ricardo Araújo Pereira na revista E.

O Manchester City volta a aparecer como uma das melhores equipas europeias da atualidade depois de uma última temporada em que voltou a ser campeão e chegou pela primeira vez a uma final da Champions (no Porto, perdida frente ao Chelsea). E não são muitos os argumentos para travar a máquina de futebol que Guardiola construiu. No entanto, e durante 90 minutos, ou sobretudo uma hora, o Southampton deu ao Sporting algumas ideias de como arriscar o aparentemente impossível na Liga dos Campeões: juntar linhas, tirar espaço sem querer competir na posse de bola, arriscar sempre que possível as saídas pelas zonas laterais que muitas vezes ficam sem ninguém perante a vertigem ofensiva da equipa. Foi assim que os saints conseguiram travar a série de triunfos consecutivos do conjunto de Manchester.

O encontro começou praticamente com o golo do Southampton, numa fantástica saída pela direita numa transição que teve Redford a assistir Kyle Walker-Peters para um grande remate em arco com a parte de fora do pé que colocou a bola no ângulo sem hipóteses para Ederson (7′). E, ainda dentro da meia hora inicial, Armando Broja chegou mesmo a marcar mas o lance foi invalidado por posição irregular. Os saints conseguiam colocar desafios complicados para o setor ofensivo do Manchester City e só em cima do intervalo houve uma verdadeira reação do conjunto de Pep Guardiola, que teve uma chance flagrante para chegar ao empate por Sterling isolado na área que permitiu uma enorme defesa a Forster (37′). Os visitados podiam estar concentrados em 30 metros à frente da área mas a fórmula ia dando resultados.

O segundo tempo chegava com a ideia de nova avalanche ofensiva dos citizens mas voltou a ser a equipa da casa a ficar mais perto do golo, com Broja a obrigar Laporte a um corte fantástico para canto antes de atirar de cabeça ao poste da baliza de Ederson (com Bednarek a rematar muito por cima na recarga). Esse lance podia ter mudado de vez as contas do jogo mas o campeão inglês mantinha-se com a desvantagem mínima a tentar também de meia distância por Rodri, a rasar a trave, até ao empate pelo central Laporte, a desviar ao segundo poste um livre lateral batido por Kevin de Bruyne (65′). O belga iria acertar no poste apenas cinco minutos depois, na sequência de um remate de meia distância, e Gabriel Jesus teve também pontaria a mais num desvio ao ferro da baliza de Forster (72′) mas o Southampton segurou o empate, contando na parte final já sem os mesmos índices físicos com alguma sorte à mistura para a surpresa.