Um dia depois de ter sido absolvido num processo em que respondeu pelo crime de prevaricação, Rui Moreira mostra-se satisfeito pelo fim de uma “via sacra longa” em que teve a sua “honra” e “bom nome” julgados em tribunal. Numa entrevista à SIC, o autarca do Porto afasta uma eventual candidatura a Belém e parte para o ataque a Rui Rio, pelos “julgamentos de tabacaria” no chamado caso Selminho. “Não lhe reconheço, pelo menos no plano ético, nenhuma autoridade especial.”

Depois de ser conhecida a decisão do coletivo de juízes, que absolveram Moreira das acusações de prevaricação que o levaram a tribunal — era suspeito de ter favorecido a imobiliária da família, num acordo fixado com a Câmara Municipal do Porto, já depois de o autarca assumir a presidência da segunda autarquia do Porto —, o autarca recebeu vários sinais de apoio: de Marcelo, de António Costa, de outros líderes partidários e até de Santana Lopes. Mas não de Rui Rio.

“Acho que lhe ficava bem, mas não me surpreendeu que não o tenha feito”, diz o autarca. “Rui Rio é como é, não conto que mais tarde peça desculpa pelo lamentável episódio em que tentou interferir na política, pondo a minha honorabilidade em causa”, admitiu numa curta entrevista à SIC.

Em maio do ano passado, o líder do PSD disse que, se estivesse no lugar de Moreira, não avançaria para uma recandidatura à Câmara do Porto: “Correr o risco de, a meio do mandato, pela primeira vez na história da cidade do Porto, um presidente ter de sair, não pela porta da frente, mas pela porta de trás, com um tribunal a dizer ‘perdeste o mandato, rua, porque cometeste um crime’… é muito mau para o Porto.”

Acertos de contas à parte, Rui Moreira diz que, terminado o processo judicial — pelo menos, para já, uma vez que o Ministério Público já anunciou a intenção de recorrer da decisão —, é tempo de por um ponto final na atividade política. “Quero sair da política e regressar à minha vida normal.”

“Não tenho nenhuma ambição política [e] Belém não me seduz politicamente”, garante o autarca do Porto. Candidatura à Presidência da República fora de questão? “Não me passa pela cabeça.”