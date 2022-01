O tenista russo Daniil Medvedev apurou-se este sábado para os oitavos de final do Open da Austrália, em Melbourne, ao derrotar o holandês Botic van de Zandschulp.

Medvedev, número dois mundial e finalista em 2021, necessitou de uma hora e 55 minutos para afastar o holandês (57.º) pelos parciais de 6-4, 6-4 e 6-2.

O russo vai jogar na próxima ronda com o vencedor do encontro entre o norte-americano Maxime Cressy (70.º) e o australiano Christopher O’Connell (175.º).

Daniil Medvedev é apontado como favorito à vitória no primeiro torneio do “Grand Slam” da temporada depois da expulsão do sérvio Novak Djokovic.

O grego Stefanos Tsitsipas (4.º) também seguiu em frente, ao derrotar hoje o francês Benoit Paire (56.º) pelos parciais de 6-3, 7-5, 6-7 (2/7), 6-4.

Tsitsipas vai enfrentar nos oitavos de final o norte-americano Taylor Fritz (22.º), que venceu o espanhol Roberto Bautista (18.º) por 6-0, 3-6, 3-6, 6-4, 6-3 para finalmente chegar aos oitavos de final em Melbourne, após três saídas sucessivas do terceiro ’round’.