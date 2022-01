Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O encontro estava bom. Vivo, intenso, bem jogado, atrativo mesmo sem aquele chamariz inevitável que são os golos. No entanto, o encontro teimava em parar. Uma vez, duas vezes. Acontecia um pouco de tudo em Londres na receção do Brentford ao Wolverhampton. Tanto que, pasme-se, só a primeira parte terminou aos 71 minutos depois de haver uma compensação bondosa em relação aos 19 minutos de descontos…

Primeiro, num lance arrepiante, Mathias Jensen e Rico Henry tiveram um choque de cabeças violento que gerou enorme preocupação até pelo sangue que escorria pela cara do médio dinamarquês. Longa e compreensível paragem para que os dois jogadores do Brentford fossem assistidos, especiais cuidados por se tratar de uma zona sensível, médicos atentos e substituições pedidas para ambos os atletas aos 26′.

Depois, num lance caricato, o aparecimento de um drone a sobrevoar o Brentford Community Stadium por duas ocasiões, algo percetível também pelo barulho que ia fazendo, motivou que o árbitro Peter Bankes parasse o encontro durante largos minutos por questões de segurança, com dois helicópteros a chegarem para garantir que o engenho não voltava a surgir na zona. Contas feitas, e num primeiro tempo com pouco mais de 70 minutos, houve um remate perigoso de Fábio Silva, outras oportunidades de perigo logo nos minutos iniciais mas nenhum golo e sobretudo quebras que condicionaram as duas equipas.

Chegava a segunda parte mas até aí as coisas não estavam a correr bem porque antes do apito inicial, com os conjuntos preparados para retomarem a partida, faltou pilha na comunicação entre árbitro e assistente e houve mais uma paragem neste caso sem que o relógio tivesse começado a comentar. As situações mais “caricatas” ficariam por aí mas o Wolves ficou com recordações da partida por outras razões, ao garantir a quarta vitória seguida (três a contar para a Premier League) na melhor fase com Bruno Lage.

