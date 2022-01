Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Este sábado há jogo de cartaz no campeonato. Os leões recebem os bracarenses e a temperatura vai subir em Lisboa. O Sporting não quer deixar fugir o FC Porto — que só joga este domingo — no primeiro lugar e o SC Braga procura aproximar-se dos grandes nesta segunda volta. Um clássico dos tempos recentes para acompanhar com relato em direto na Rádio Observador.

A Emissão de Desporto arranca depois do jornal das 20h com comentários de Mário Cagica, que fica responsável pelo Relatório de Jogo. A olhar para a prestação da equipa de arbitragem estará o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta. Na bancada virtual da Rádio Observador temos os dois lados representados: a apoiar os leões vai estar o João Castro, autor do podcast Sporting160, e a torcer pelos guerrreiros do Minho, a antiga glória Bracarense, José Barroso.

A Emissão Especial é conduzida por Vicente Figueira com relato no Estádio José Alvalade de André Maia e Diogo Varela.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.