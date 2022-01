A campanha aqueceu e o Bloco juntou as tropas no maior comício para lançar convite a Costa: "Reunião no dia 31 de janeiro"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As sondagens, a mancha de bandeiras cor de laranja que segue Rui Rio nas arruadas, a perceção crescente de que o PSD pode mesmo “virar” as eleições. A uma semana da ida às urnas, o Bloco de Esquerda percebeu que precisa mesmo de pressionar António Costa para mobilizar o eleitorado de esquerda que pode estar a ficar desanimado — e descrente. Para isso, juntou as tropas no maior comício da campanha, em Lisboa, tentou seduzir os “esquecidos do PS”, agigantou o papão da direita e rematou com um desafio: “O Bloco convida o doutor António Costa para uma reunião no dia 31 de janeiro”.

O convite veio da boca de Catarina Martins, que subiu ao púlpito diante de uma plateia que já estava bem aquecida pelos discursos de Pedro Filipe Soares e Mariana Mortágua e os gritos de “não passarão!” e “a direita não passará!”. Depois de ganhar esse balanço, a coordenadora bloquista falou aos que considera que podem “virar as eleições” (assumindo, assim que o perigo de a direita as ganhar é bem real): os que continuam indecisos e os “esquecidos do PS”, a quem promete “dedicar esta semana decisiva, porque merecem respeito e respostas”.