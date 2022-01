Cotrim vê o país a abrir como a ostra, "da esquerda para a direita", mas avisa: Rio pode querer negociar com o PS mesmo vencendo

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em visita ao Mercado do Livramento, em Setúbal, o líder da Inicativa Liberal provou este domingo de manhã uma ostra na banca da dona Susana e ouviu a explicação sobre como se abrem: “Da esquerda para a direita”. “É como o país vai estar agora. Espera-se”, retorquiu.

Apesar da vontade de que o PSD fique à frente do PS e a Iniciativa Liberal venha a colaborar com um futuro Governo laranja, Cotrim Figueiredo está no combate ao voto útil e avisa os eleitores: mesmo que Rio fique em primeiro, pode tentar negociar com o PS caso não tenha maioria alternativa à direita sem o Chega. O subtexto é simples: o voto útil e que não viabilizará em circunstância alguma o PS “é na IL”.

Esse cenário não foi taxativamente afastado. E achamos que o bloco central e a tendência para harmonizar e esbater todas as diferenças entre as alternativas tem sido mau para o país. Não vamos colaborar num cenário desses”, apontou.

Na véspera, num comício em Lisboa, Cotrim Figueiredo já alertara que um voto em Rio “pode eventualmente ir parar ao Costa”. Agora, no dia em que milhares de portugueses vão votar antecipadamente, Cotrim aproveita para afastar a hipótese de que um voto nos liberais possa fazer o PS ficar em primeiro lugar: apesar de não comentar sondagens “em detalhe”, nota uma “tendência” que sugere que “é possível ter o PSD e a Iniciativa Liberal a subir ao mesmo tempo”.

Assim, concluiu: “Somos diferentes [do PSD], mais determinados, desejosos de mudança, mais corajosos a assumir os custos dessas transições. Mas podem ambas as forças políticas subir ao mesmo tempo. Isso é bom para as pessoas perceberem que a utilidade no voto da IL não vai tirar votos a outras forças que podem ser alternativas ao PS a partir de 30 de janeiro”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Não deixem a decisão para outros. Votem no que verdadeiramente acreditam”

Ainda no Mercado de Livramento, em Setúbal, o presidente da Iniciativa Liberal comentou este domingo de manhã as expectativas para o dia de voto antecipado. Cotrim Figueiredo apontou: “Gostávamos todos que tivesse sido mais concorrido. As expectativas de inscrições eram mais altas”.

Mas espero que muitos apareçam para votar não só porque isso indica direito de voto mas também porque alivia as aglomerações no próximo dia 30. Independentemente de irem hoje ou dia 30 — quem se inscreveu para hoje, se não for pode ir dia 30 — venham todos, venham votar”, pediu.

O presidente da Iniciativa Liberal lembrou: “É o voto dos portugueses que vai decidir. Não deixem que a decisão fique para outros e votem naquilo que verdadeiramente acreditam. Sejam qual for a vossa convicção, votem de acordo com a vossa convicção. O voto útil não tem sido bom conselheiro e não tem produzido bons resultados”.