Às 14h30 tudo pronto no largo do Intendente. O destino era o largo da Graça onde a CDU tinha montado arraiais para o comício deste domingo. Centenas de militantes da juventude comunista e do PEV saem do ponto de encontro em direção à Almirante Reis. Seria só mais uma arruada da campanha, mas a falta dos agentes da PSP para cortar o trânsito, e garantir a segurança de participantes e condutores, era notória.

Os jovens militantes da JCP, à vez e organizados, foram pedindo aos carros que parassem para deixar passar a arruada. Daí a poucos metros um carro patrulha identificava um dos militantes comunistas. Sem informação sobre a arruada, à PSP chegaram queixas diretamente da Carris, a empresa municipal que viu a sua normal operação afetada este domingo.

Os comunistas garantem que seguiram todos os requisitos e que enviaram à autarquia o percurso do “desfile” com respetivo horário. O mapa e cronograma foi enviado na quinta-feira e os elementos do PCP que acompanham a arruada tinham-no no bolso para mostrar.

João Oliveira juntou-se à arruada conforme planeado para que o executivo de Moedas e a Polícia de Segurança Pública “apurem responsabilidades”. Em declarações aos jornalistas ainda a arruada ia a meio, João Oliveira disse que o “esclarecimento” sobre a falta da Polícia de Segurança Pública e o porquê da desafinação tinha que ser “obtido entre a Câmara Municipal e a PSP”.

“A comunicação foi feita às autoridades competentes que nessas matérias têm responsabilidade. Essa questão tem de ser esclarecida entre a Câmara e a PSP, para perceber qual foi o problema que houve”, disse o homem que por estes dias faz as vezes de Jerónimo de Sousa nas ações de campanha.

Segundo João Oliveira foi dada à autarquia a informação necessária para “garantir que o desfile decorria com todas as regras cumpridas e da melhor forma, como estava previsto”, frisando que foi o que aconteceu.

Certo é que a passagem da PSP foi breve, cumpriu a função de identificar o militante da JCP e nenhuma ajuda deu na delimitação do percurso da arruada para garantir a segurança de quem nela participava e salvaguardar as questões de trânsito.