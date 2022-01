Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O número de médicos reformados do Serviço Nacional de Saúde (SNS) disparou em 2020 e 2021. Há dois anos aposentaram-se 652 médicos, enquanto que o ano passado foram 577 clínicos os que entregaram os papéis para a reforma, revela o Público.

Face a 2019, ano em que se reformaram 409 médicos, estes números representam um aumento respetivo de cerca de 37% e de cerca de 30%.

A estes dados temos de somar o número de rescisões contratuais que foram executadas entre maio e outubro de 2021: são mais 404 médicos que optaram por sair do SNS, tal com a CNN Portugal já tinha noticiado em novembro.

Mesmo assim, entre entradas e saídas, o balanço ainda é positivo: há mais 596 médicos a trabalhar no SNS do que no final de 2019, segundo dados de dezembro do Portal da Transparência. O número de internos também aumentou de 9.311 em dezembro de 2020 para 9.554 no final de 2021.