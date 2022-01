Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sucessivas doses de reforço “não são um bom cenário” para combater a pandemia de Covid-19. Por isso, “o que eu espero é ter uma vacina que seja administrada uma vez por ano”. As declarações são do CEO da Pfizer durante uma entrevista ao N12 News de Israel. Apesar disso, Albert Bourla não se comprometeu em ter uma solução desse tipo no curto prazo, embora acredite que vá ter uma vacina mais eficaz contra a variante Ómicron até à primavera. Por enquanto, a farmacêutica ainda está à espera de dados.

“Estamos à procura de ver se conseguimos criar uma vacina que cubra a Ómicron, mas que não esqueça das outras variantes, e isso pode ser uma solução”, afirmou Bourla, não avançando com mais detalhes sobre este projeto. Para além da vacinas, Bourla também acredita que é fundamental avançar na pesquisa de tratamentos, cada vez mais eficazes em evitar a propagação da doença.

O que é certo para o CEO da Pfizer é que são vários os motivos que tornam uma vacina anual — como acontece com a da gripe — a solução perfeita.

“Uma vez por ano é mais fácil convencer as pessoas a tomá-la e é mais fácil de se lembrarem de o fazer”, defendeu Albert Bourla. “Do ponto de vista da saúde pública, é a situação ideal”, concluiu.