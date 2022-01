Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Honda abriu as pré-reservas para a nova geração do seu HR-V, um SUV mais compacto que o CR-V mas que, face a este, oferece uma distância ao solo um pouco mais generosa (18,8 cm contra 18,2), o que lhe permitirá aventurar-se por terrenos menos próprios – se bem que o facto de ter apenas tracção dianteira não aconselhe grandes veleidades… Em Portugal, os preços arrancam nos 34.500€ da versão Elegance, subindo para 37.500€ na versão Advance, mais equipada. De resto, como a marca faz questão de frisar em nome de uma comunicação “mais transparente”, os preços anunciados são “chave na mão”, o que significa que já incluem despesas de legalização e transporte, garantia de cinco anos, cinco anos de assistência em viagem e a pintura metalizada.

Tendo como rivais o sul-coreano Kia Niro ou o também japonês Toyota CH-R, o novo Honda HR-V cresce face à anterior geração, ainda que não haja ganhos de grande monta, pois no limite o acréscimo nas medidas não vai além dos 2 cm. O SUV que chegará aos primeiros clientes portugueses já no próximo mês de Março mede 4,34 m de comprimento, 1,79 m de largura e 1,58 m de altura (menos dois centímetros do que a geração anterior.

O interior do novo HR-V, onde o espaço a bordo continua a ser um dos maiores trunfos 11 fotos

Segundo a marca, a rigidez torcional foi incrementada e o conjunto motopropulsor é composto por um motor a gasolina naturalmente aspirado, a funcionar sob o ciclo Atkinson, o que favorece os baixos consumos e correspondentes emissões, mesmo quando não entra em acção o motor eléctrico. Enquanto o 1.5 de quatro cilindros em linha entrega 107 cv de potência e 131 Nm de binário máximo, o motor eléctrico debita 131 cv/96 kW e 253 Nm, existindo ainda uma outra unidade eléctrica, cujo único propósito é o de gerar corrente. A alimentar o sistema híbrido está um pequeno acumulador de iões de lítio, que se encontra alojado sob o piso da bagageira, com cerca de 1 kWh de capacidade.

Este conjunto, que a marca designa por e:HEV, é em tudo semelhante ao que já equipa o Jazz e o CR-V, distinguindo-se essencialmente pela potência combinada, que fica nos 131 cv, ou seja, entre os 109 cv do Jazz e os 184 cv do CR-V. Embora no comparativo da potência, o Honda perca para os 141 cv do Niro híbrido, tal não belisca o seu desempenho num sprint. Segundo a marca, os 0-100 km/h ficam para trás ao fim de 10,6 segundos, taco a taco com o Captur E-Tech (143 cv), melhor que os 11 segundos do Toyota C-HR (122 cv) e que os 11,5 segundos do Kia.