Uma estátua erigida em homenagem ao explorador espanhol Juan Ponce de León foi derrubada na capital de Porto Rico, San Juan, horas antes da chegada do rei de Espanha.

A visita de Filipe VI acontece a propósito da comemoração do 500.º aniversário da fundação da cidade. O The Guardian recorda que as origens da cidade remontam a 1521, embora as celebrações tenham sido adiadas a propósito da crise pandémica que desde 2020 paralisou o mundo.

Derrumban la estatua del conquistador Ponce de León antes de la llegada de Felipe VI a Puerto Rico https://t.co/YRoMw8568v — LaProvincia Política (@politica_lp) January 24, 2022

O presidente da câmara local, Miguel Romero considerou o incidente na madrugada desta segunda-feira como um “ato de vandalismo”, mas procurou atribuir pouca importância ao sucedido.

A publicação El Nuevo Día esclarece que a estátua está uma vez mais a ser colocada no local de origem, isto é, no centro histórico da cidade — a intenção é que tudo fique pronto até ao final do dia, início da noite; o ato está a ver controlado por dezenas de polícias.

As autoridades estão agora a analisar imagens captadas pelas câmaras de vigilância para identificar os responsáveis pela queda da estátua — o ato, segundos os media locais, foi reivindicado por um grupo que se manifestou ser contra a visita do rei espanhol.

A estátua em causa homenageia Ponce de Léon, o primeiro governador de Porto Rico, e foi concebida em 1882, em Nova Iorque ,com o bronze obtidos dos canhões dos ingleses que tentaram invadir a cidade.