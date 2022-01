Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Karl Malone continua a ser o segundo melhor marcador de sempre da NBA, apenas superado pelo inevitável Kareem Abdul-Jabbar, com mais de 36.000 pontos convertidos ao longo de 18 anos nos Utah Jazz que ainda conheceram uma última temporada nos Los Angeles Lakers para tentar uma última oportunidade de ganhar um título que acabou por não conseguir. O extremo/poste era “O Carteiro”. No entanto, a seu lado, estava o verdadeiro homem que entregava as encomendas para os outros brilharem, John Stockton. O base foi mais um dos jogadores com entrada nos 75 melhores da história da competição que nunca conquistou um anel de campeão, ficando como o jogador com mais assistências e roubos de bola da liga americana de basquetebol a longa distância dos elementos que se seguem nessas classificações. Discreto, determinado, sempre eficiente.

O bicampeão olímpico que integrou o Dream Team dos EUA de 1992 em Barcelona e ganhou ainda o ouro em Atlanta quatro anos depois foi dez vezes All-Star, entrou nas melhores equipas do ano e chegou a disputar duas finais frente aos Chicago Bulls na segunda era Michael Jordan. De 1984 a 2003, Utah Jazz era sinónimo de uma das duplas mais consagradas no final do século na NBA. Até os calções e a forma como usava o seu equipamento um pouco mais para cima nas pernas do que era habitual tornou-se uma imagem de marca.

Esta era a imagem que ficara de Stockton, que ainda teve algumas passagens como adjunto ou técnico para os bases por equipas universitárias. No entanto, uma questão polémica está a mudar essa perceção.

A Universidade de Gonzaga, por onde o base passou durante quatro anos até ser a 16.ª escolha do draft de 1984 (considerada uma das melhor fornadas de sempre da NBA, com nomes como Akeem Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley, Sam Perkins ou Kevin Willis), decidiu retirar o bilhete de época ao jogador que é uma referência da instituição, a ponto de ter o número 12 retirado em sua homenagem. Motivo? O facto de não respeitar as regras impostas pela Covid-19, a começar pelo uso obrigatório de máscara.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Foi uma conversa cordial mas não agradável. Basicamente eles estavam a pedir-me para usar máscara nos jogos e sendo eu uma figura pública, que tem um pouco mais de visibilidade, destacava-me mais no meio da multidão. Por causa disso começaram a receber reclamações e sentiram que tinham de me pedir para usar máscara, caso contrário iriam suspender os meus bilhetes de época”, contou ao The Spokesman-Review, a propósito da conversa que teve com o diretor desportivo da Universidade, Chris Standiford. “Faço parte da comunidade desde os cinco ou seis anos, nasci a alguns quarteirões de distância daqui e tentava vir para aqui ver jogos desde criança. A relação agora está tensa mas não acabou. Tenho a certeza de que vamos conseguir superar isto embora com alguns conflitos”, acrescentou o ex-jogador, que não está vacinado e que sugere que o filho, David, não está também a jogar na NBA (2018 foi o último ano) por não ter sido vacinado.

“Não vamos fazer comentários sobre ações específicas de pessoas específicas. Levamos a sério todos os protocolos de prevenção da Covid-19 e continuaremos a tomar as medidas necessárias. A recente decisão de suspender bilhetes de época no McCarthey Athletic Center é um exemplo dessa abordagem. A prioridade da Universidade de Gonzaga é proteger a saúde e segurança dos seus estudantes, dos seus empregados e da sua comunidade”, comentou a instituição, sem nunca fazer referência ao nome do antigo base, que acredita que no momento em que os protocolos de saúde e segurança mudarem poderá voltar a assistir aos jogos.

Já entre 2020 e 2021 o antigo base tinha mostrado a sua postura negacionista perante a Covid-19, levantando grandes dúvidas em relação a vários pontos numa série de vídeos intitulada “V-Revealed, Covid Edition”, da eficácia das vacinas às medidas de isolamento social ao uso de máscara tendo como alegada base “uma quantidade significativa de pesquisa sobre o tema”. Agora, na mesma conversa com o The Spokesman-Review, foi mais longe com números atirados sem explicar depois qual seria a origem dos mesmos. “As vacinas já mataram mais de 100 desportistas profissionais, assim como milhares ou milhões de pessoas. E acredito que agora o número de desportistas afetados já será maior. Estão no ponto mais alto das carreiras e morrem por estarem vacinados”, atirou numa declaração desmentida por vários fact checks que foram sendo feitos, incluindo dois apresentados pela publicação do FactCheck.org e do The Poynter Institute.