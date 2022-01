Este artigo é da autoria da PRIMAVERA BSS

Lisboa é um destino que está na moda, mas a pandemia impôs uma travagem a fundo na atividade turística. Antes da crise pandémica, os postos de turismo da região atendiam uma média de três milhões de pedidos de informação turística anualmente.

Com a chegada da pandemia assistimos ao encerramento temporário de muitos dos balcões de atendimento, período que foi aproveitado pela Lismarketing para digitalizar e integrar processos. Do Lisboa Card, até à gestão de tickets das atrações turísticas e loja online, os processos de gestão da Lismarketing passaram a estar todos integrados no ERP PRIMAVERA.

Recordações de Lisboa à distância de um clique

Integrada no website VisitLisboa, uma montra online onde está disponível toda a informação e todos os serviços que um turista precisa, a loja online foi otimizada de forma a garantir maior eficiência. Foram desenvolvidos mecanismos específicos de integração com o ERP PRIMAVERA, permitindo que toda a gestão da loja online fosse efetuada no mesmo backoffice que os balcões físicos, garantindo uma gestão centralizada e um acompanhamento dos resultados globais em tempo real.

Com esta integração, os dados das vendas online juntam-se à informação recolhida nos Pontos de Venda (POS), também da PRIMAVERA, assegurando uma gestão coesa e global de toda a atividade.

Rede de sistemas integrados garante gestão mais eficiente

A gestão dos vários espaços e serviços disponibilizados pela Associação de Turismo de Lisboa é complexa do ponto de vista da integração de dados e dos fluxos entre sistemas. Toda a gestão é suportada pelo ERP PRIMAVERA, mas há um conjunto de aplicações a alimentar este grande núcleo central de gestão, desde a informação do hotel voucher, táxi voucher, lojas, Lisboa Card e ticketing.

“Estão integrados cerca de 500 de hotéis de Lisboa, com tarifas sempre atualizadas, mais de 2500 táxis, os postos de turismo e todos os mecanismos ligados ao ponto de venda. Foram criadas dezenas de documentos e aplicações à medida, para que no final do mês pudéssemos validar e executar os ficheiros de pagamento às centenas de operadores que trabalham connosco. Tudo isto só foi possível graças à elevada extensibilidade do PRIMAVERA” acrescenta Ana Ferreira.

“Todo este projeto de integração só foi possível devido à maleabilidade do ERP, software de gestão de processos de negócio, PRIMAVERA, que nós recomendamos a qualquer empresa que tenha necessidade de integrar processos de faturação complexos.”

Ana Ferreira, Gerente executiva da Lismarketing

Evolução digital contínua

Ainda o termo transformação digital não existia e na Lismarketing já essa transformação acontecia de forma contínua desde o início dos anos 2000, altura em que implementaram o ERP PRIMAVERA. “Ainda não se falava muito de aplicações de gestão e nós já tínhamos várias desenvolvidas à medida, para integrar informação no ERP PRIMAVERA”, lembra a gerente executiva da Lismarketing.

A integração de dados é uma premissa que acompanha a evolução desta empresa, que tem a grande responsabilidade de disponibilizar os dados estatísticos necessários para o Turismo de Lisboa os incluir, entre outros, no desenvolvimento de campanhas de promoção internacional do destino Lisboa.

“Temos toda a informação na base de dados, o que nos permite conhecer o mercado de origem do turista recebido em cada posto de turismo pela sua nacionalidade, através do Lisboa Card, e com os validadores instalados nos museus e monumentos será possível obter dados sobre o percurso cultural do turista em Lisboa, dados que poderão ser úteis para o perfil das ações de promoção turística”, lembra a responsável.

Agilidade na gestão de pessoas

Com o encerramento dos postos durante os diversos confinamentos, a empresa encontrou na solução de gestão de Recursos humanos PRIMAVERA um grande aliado na gestão da aplicação do layoff.

“A PRIMAVERA foi um parceiro importante na gestão do lay-off, pois nos recibos de vencimento ficou claro que parte do salário estava a ser assegurada pela empresa e a que foi subsidiada pela Segurança Social.”, acrescenta Ana Ferreira.

Apesar do longo percurso de digitalização, o processo de evolução digital ainda não está concluído. Para breve está prevista a inauguração do Museu do Tesouro Real que irá obrigar a novos desenvolvimentos e novas integrações no ERP PRIMAVERA, e também para 2022 está projetada a migração para a mais recente versão do ERP PRIMAVERA, a V10.

