Cada golo marcado durante a final four da Taça da Liga de futebol, que arranca na terça-feira, vai resultar em duas toneladas de alimentos para a Rede de Emergência Alimentar, anunciou esta segunda-feira a organização da prova.

A iniciativa é da patrocinadora oficial da competição (Allianz) e da Fundação do Futebol – Liga Portugal, com cada golo a equivaler as duas toneladas de comida, não sendo contabilizado, para este efeito, o desempate por grandes penalidades.

“Após a final, com as contas encerradas, os golos serão transformados em toneladas de alimentos, canalizados para o Banco Alimentar Leiria/Fátima, que dá apoio a aproximadamente cinco dezenas de instituições locais, pessoas e famílias carenciadas”, lê-se num comunicado da Liga.

Na terça-feira, o Benfica defronta o Boavista, e na quarta-feira, será a vez do Sporting, detentor do título, medir forças com o Santa Clara.

A final está agendada para sábado no Estádio Municipal de Leiria, que será o palco de três jogos da prova.