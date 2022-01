Um incêndio numa barraca deixou esta segunda-feira desalojada uma família de cinco pessoas em Repeses, no concelho de Viseu, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo o adjunto do comando dos Bombeiros Sapadores de Viseu, Rui Poceiro, “quando a primeira viatura chegou ao local, a barraca, feita em madeira e chapas de zinco, estava totalmente tomada pelas chamas”.

Os desalojados são uma mulher e um homem, de 31 e 32 anos, e os seus três filhos, de 8, 13 e 14 anos.

“Disseram que tudo o que possuíam estava naquela barraca”, contou Rui Poceiro, acrescentando que em redor havia “mais duas ou três barracas de familiares” que não arderam.

O casal disse aos bombeiros que o incêndio terá começado “numa salamandra rudimentar alimentada a lenha que servia para aquecimento e de fogão e que estava a funcionar na altura”, acrescentou.

Rui Poceiro referiu que, quando ainda se encontrava no local, contactou a ação social do município, que estará a analisar as necessidades da família.

As chamas foram combatidas por dez operacionais e cinco viaturas dos bombeiros sapadores e voluntários de Viseu.