A tecnologia evoluiu de tal forma que a expressão “se não vi, não acredito” deixou de fazer sentido. Com algumas ferramentas de edição de imagem como o Photoshop, é hoje possível criar imagens realistas a partir do zero e, assim, enganar impecavelmente o olho humano. É esta a máxima que rege os desafios propostos no Twitter pela artista de efeitos visuais Carolina Jiménez.

A espanhola, que atualmente vive no Canadá, já trabalhou em filmes como “O Exterminador Implacável” e agora divulga o seu trabalho de efeitos visuais nas redes sociais. Deixou os seus seguidores curiosos quando os desafiou a adivinhar entre duas imagens de chávena de café qual delas teria sido feita digitalmente.

Após o sucesso do primeiro jogo, Jiménez prometeu que faria mais desafios e cumpriu a promessa esta semana. Desta vez, não são chávenas de café, mas cães. Da raça Cavalier King Charles Spaniel—a mesma raça da Dama, do famoso filme “A Dama e o Vagabundo” – abanam ligeiramente a cabeça, mexem a boca e olham para o espectador, fazendo-o pensar sobre qual deles existe realmente.

Quem decidiu participar no desafio teve de votar naquele que achava ser o verdadeiro, justificando-o. 75% dos cibernautas acreditava ser o cão da direita e, entre as explicações díspares, está a expressão dos olhos e o quão estáticas estão as orelhas do cão da esquerda.

El colgante de la derecha se mueve bastante más que el de la izquierda, lo cual me pega más con un latido perruno. Ademas… el pelo de las orejas esta bastante estático también, como si pesara demasiado. Opto por decir que el de la derecha es real. — Jose Bernabé (@bernabefoto) January 17, 2022

E estavam certos, confirmou Jiménez, explicando que o da esquerda é um “trabalho impressionante de VFX dos estúdios Framestore para “A Dama e o Vagabundo”.