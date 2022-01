Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Um tiroteio na universidade de Heidelberg, no sudoeste da Alemanha, deixou várias pessoas feridas, de acordo com a Reuters. As autoridades alemãs confirmaram a existência de “vários feridos” e, segundo a Associated Press, o suspeito que terá estado na origem do incidente está morto – embora não seja claro como isso aconteceu.

A Reuters dá conta de uma grande mobilização de polícias e serviços de emergência no local – e foi pedido a todos os habitantes que se mantivessem longe da universidade.

Ainda não existem, porém, mais detalhes sobre a gravidade dos ferimentos das vítimas deste ataque em que terá sido usada uma arma de cano comprido.