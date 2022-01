Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um autocarro embateu contra uma loja, em Londres, causando 19 feridos, incluindo crianças.

Testemunhas relataram ao jornal The Independent que ouviram um estrondo quando o autocarro de dois andares galgou o passeio e avançou contra uma loja em Highams Park, Chingford.

Três crianças e dois adultos foram levados para o hospital, incluindo o motorista, que ficou preso na cabine e teve de ser retirado pelos bombeiros. Outras 14 pessoas foram assistidas no local, de acordo com o Serviço de Ambulâncias de Londres.

Imagens do local mostram a frente da loja parcialmente destruída e um grande aparato policial e de ambulâncias.

Highams Park Bus crash ! pic.twitter.com/y8qPtc40ip — Muzzi Ozcan (@Muzziozcan) January 25, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Uma testemunha no local, Eric Garip, descreveu um cenário caótico: “Havia algumas crianças no chão. Estávamos a tentar tirar os miúdos dali e eles estavam em pânico. Falei com o condutor e disse-lhe para sair [do autocarro], mas ele disse: ‘Não consigo, estou preso’. Alguns pais também estava no autocarro, a chorar. Tentei acalmá-los, mas foi um grande choque (…) Foi muito mau. Estavam todos assustados e a chorar”.

As autoridades estão ainda a investigar o caso.