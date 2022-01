Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um bebé de seis meses morreu esta segunda-feira depois de ser atingido por uma bala perdida durante um tiroteio na cidade de Atlanta, Estados Unidos.

A troca de tiros aconteceu perto de uma mercearia no noroeste da cidade, na tarde de segunda-feira, e resultou de uma altercação entre dois homens.

O bebé, segundo a polícia de Atlanta, citada pela Fox 5 Atlanta, terá sido uma vítima acidental do confronto, e não um alvo intencional. A vítima de seis meses foi imediatamente transportada para um hospital da cidade, onde acabou por morrer.

Os nossos detetives estão a trabalhar no caso e esperamos dar por concluída a investigação com relativa brevidade”, afirmou o chefe da polícia de Atlanta, Rodney Bryant.

Também o mayor da cidade esteve no local do crime enquanto a polícia recolhia provas. “Estas crianças estão a carregar o fardo e a dor de adultos que escolhem utilizar armas para resolver disputas. Estas crianças estão a carregar esse fardo com as suas vidas.”

Este ano foram baleadas três crianças com menos de seis anos em Atlanta. Duas delas, o bebé de seis anos e outro com um ano, acabaram por morrer. O bebé de um ano foi baleado por outra criança que descobriu uma arma carregada no interior da sua casa. A mãe do bebé foi acusada de homicídio de segundo grau.

A terceira, uma criança de cinco anos que seguia no banco dos passageiros de um carro quando foi atingida por uma bala perdida, conseguiu sobreviver.

Cientista britânico atingido por bala perdida em Atlanta na cama do seu quarto

Já no dia 16 de janeiro, Matthew Wilson, um cientista britânico de 31 anos que se encontrava a visitar familiares em Atlanta, foi atingido inadvertidamente no seu apartamento no nordeste de Atlanta.

A polícia de Brookhaven, bairro onde se deu o acidente, explicou, segundo a CNN, que recebeu uma chamada de emergência relativa a tiros disparados num complexo de apartamentos no bairro. Enquanto se dirigia ao local, a polícia recebeu depois outra chamada de emergência relativa a um homem que teria sido baleado.

Já no interior da habitação, os agentes da polícia encontraram Matthew Wilson na cama, com um tiro na cabeça. O cientista britânico foi transportado para o hospital, onde acabou por morrer.