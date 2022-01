Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A jornalista Lourdes Maldonado foi assassinada este domingo, no México, mas o seu cão continua à sua espera. Na rede social Twitter, a jornalista Roa Lilia Torres partilhou um vídeo do cão da vítima, a repousar, por entre as faixas da polícia que cercam a entrada da casa.

Tornou-se viral o animal de companhia que espera na porta da casa onde foi assassinada a jornalista Lourdes Maldonado. O cão deitou-se na entrada da casa da jornalista”, afirmou Rosa Lilia Torres.

????❤️???? En redes sociales se viralizó la mascota que espera en la puerta del domicilio donde fue asesinada la periodista Lourdes Maldonado. El perro de color negro se acostó en la entrada del domicilio de la periodista. pic.twitter.com/G93OfnkB3N — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) January 25, 2022

Lourdes Maldonado foi morta este domingo dentro do carro, à entrada da sua casa, na cidade de Tijuana. É a terceira jornalista a ser assassinada no México este ano, naquele que é considerado, segundo o The Guardian, um ataque à liberdade de imprensa no país da América Central, que se acentuou após a tomada de posse do Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Em 2019, a jornalista tinha afirmado, numa conferencia de imprensa do Presidente Andrés Obrador, que “temia pela sua vida” em consequência de uma disputa com o grupo de comunicação onde trabalhava, e que é detido por um político regional influente, Jaime Bonilla Valdez, do mesmo partido que o Presidente Andrés Obrador.

Na segunda-feira, o Presidente do México recordou o apelo realizado por Lourdes Maldonado em 2019, mas negou ter sido uma questão de “ameaças ou violência” em consequência dessa disputa laboral.

Na segunda-feira anterior, dia 17 de janeiro, o fotojornalista Margarito Esquivel foi baleado no interior da sua casa, também na cidade de Tijuana.

No dia 10 de janeiro, o jornalista José Luis Gamboa foi esfaqueado no Estado de Veracruz. Gamboa tinha, no final de dezembro, comentado na rede social Twitter que “a tragédia do México é que o que está a controlar os municípios é o narcotráfico“.

La tragedia de México es que lo que está sometiendo al País por municipios es el narcotráfico, a la inversa de combatirlo, toda la estructura de poderes gubernamentales está vinculada en una gran asociación delictuosa.

La población Mexicana aún no entiende lo grave que es esto. — INFOREGIO Director Gral: José L Gamboa Arenas (@josemilenio) December 30, 2021

Em vez de combatê-lo, toda a estrutura de poderes governamentais está ligada numa grande associação criminosa. A população mexicana ainda não entende a gravidade disto”, afirmou.

No ano passado, nove jornalistas foram mortos no México. Mais de 50 foram mortos desde que Andrés Obrador ocupa o cargo.