O incêndio numa fábrica no concelho da Covilhã foi dado como confinado às 03h05, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

As chamas consumiram “a maior parte” da fábrica de tecidos no Parque Industrial do Canhoso, mas não há feridos a registar, acrescentou a mesma fonte do CDOS.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o combate às chamas chegou a mobilizar 36 operacionais, apoiados por 16 viaturas.

O alerta para a ocorrência foi dado às 23h18.