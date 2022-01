O tenista português João Sousa, sexto cabeça de série, qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda do torneio de Quimper, ao vencer o italiano Franco Agamenone em dois sets, na estreia na prova francesa do circuito challenger.

João Sousa, 140.º classificado do ranking mundial, impôs-se com relativa facilidade a Agamenone, 189.º posicionado na hierarquia da ATP, por duplo 6-3, após uma hora e 15 minutos de confronto, durante o qual quebrou quatro vezes o serviço do adversário e cedeu apenas uma vez nos seus jogos de serviço.

Na segunda ronda da prova em piso duro, equivalente aos oitavos de final, o tenista português, de 32 anos, vai defrontar o vencedor do encontro desta terça-feira entre o francês Constant Lestienne, número 227 do mundo, e o italiano Andrea Arnaboldi, 256.º colocado do ranking.