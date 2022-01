Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Construída em 1996, a Cielo State, anteriormente conhecida como 10050 Cielo Drive, tem a história já muito falada de ser o local onde o assassinato de cinco elementos da família Manson aconteceu.

Em 1969, a atriz Sharon Tate, o jovem Steven Parent, Abigail Folger, o escritor em ascensão Wojciech Fryjowski e o cabeleireiro Jay Sebring foram mortos por três membros do culto, que invadiram a casa, cujos donos eram a atriz e o seu marido, o realizador Roman Polanski.

Os assassínios aconteceram na casa original, antes de ser demolida em 1994.

O produtor de Hollywood e criador da série “Full House”, Jeff Franklin colocou à venda a sua mansão por 85 milhões de dólares (cerca de 75 milhões de euros).

Cielo Estate possui nove quartos e 18 casas de banho. Em estilo de resort, inspirada na Andaluzia, a mansão ainda possui uma piscina de cerca de 70 metros, dois jacuzzis, um escorrega de água de 30 metros, um lago e ainda um rio, como consta no site da agência imobiliária onde a venda está listada.

A agência imobiliária realça que a propriedade fica localizada no bairro do Benedict Canyon, com um “luxo incomparável no código-postal mais desejado do mundo”, mas não mencionam o passado trágico desta mansão.

Jeff Franklin pagou mais de seis milhões de dólares quando comprou a propriedade ainda em construção, há 20 anos, segundo o Wall Street Journal. A estrela de 66 anos melhorou-a significativamente com a ajuda do arquiteto Richard Landry.

O produtor afirmou que a ligação que a propriedade tem com o passado infernal dos Manson é “irrelevante” e “já passou à história”, acrescentando que “não tem qualquer impacto” na sua vida.

A venda Cielo Estate está ao cargo dos irmãos Josh e Matt Alman, conhecidos pela participação no programa de tv “Million Dollar Listing Los Angeles”.