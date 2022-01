Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Maria João Salgado, mulher do antigo banqueiro Ricardo Salgado, foi ouvida esta terça-feira no âmbito do caso BES. Em causa está uma possível devolução de 700 mil euros de uma conta bancária no Deutsche Bank em nome de Maria João Salgado, arrestada preventivamente pelo juiz Carlos Alexandre.

Foi o juiz Ivo Rosa, que tem o processo Universo Espírito Santo, quem a ouviu e que reverteu uma decisão de Carlos Alexandre, preparando-se para avançar com devolução de 700 mil euros a Ricardo Salgado.

No final do ano passado, o Correio da Manhã noticiava que Ivo Rosa produzira um despacho no qual anulava a decisão de Carlos Alexandre, que, em outubro, manteve o arresto preventivo sobre uma conta bancária de Maria João Salgado — mulher do ex-presidente do BES — no Deutsche Bank em Portugal.