A GNR deteve em São João da Madeira, no distrito de Aveiro, um homem de 54 anos que estava foragido há quase um mês da cadeia de Paços de Ferreira, informou esta terça-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que a detenção ocorreu no sábado, no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária.

Segundo a GNR, os militares da Guarda deram ordem de paragem a um veículo que circulava na via pública, sendo que o seu condutor não obedeceu, iniciando-se uma perseguição policial que terminou com a interseção da viatura.

No seguimento da ação, os militares da Guarda verificaram que, no interior do veículo, se encontrava um homem de 54 anos que tinha pendente um mandado de detenção por se encontrar foragido, desde o dia 29 de dezembro, do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, onde cumpria pena pelo crime de tráfico de estupefacientes.

A GNR adianta que o foragido foi de imediato detido e conduzido ao Estabelecimento Prisional, enquanto o condutor da viatura, um homem de 69 anos, foi detido por condução perigosa.