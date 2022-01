O Benfica, recordista de títulos na Taça de Liga de futebol, e o Boavista, que procura atingir pela primeira vez a final da prova, defrontam-se esta terça-feira, num embate entre primodivisionários, em jogo das meias-finais da edição de 2021/22.

Numa fase em que só subsistem equipas do escalão principal, os lisboetas apresentam-se como os grandes dominadores da competição, com sete troféus conquistados nas 14 edições anteriores, apesar de não atingirem a final desde a época 2015/16.

A equipa treinada por Nélson Veríssimo está privada do argentino Otamendi e do uruguaio Darwin Nuñez, em representação das respetivas seleções nacionais, tal como sucede com o gambiano Yusupha, o iraniano Alireza Beiranvand, o norte-americano Reggie Cannon e o equatoriano Jackson Porozo, do lado do Boavista.

O jogo entre Benfica (terceiro classificado da I Liga) e Boavista (11.º), com início às 19h45 e arbitragem de Fábio Veríssimo, será disputado no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, palco da final four da Taça da Liga pelo segundo ano consecutivo e que acolherá também a final de sábado.

O vencedor desta terça-feira disputa o jogo decisivo com a equipa que se impuser na segunda meia-final, na quarta-feira, entre Sporting, campeão nacional, detentor do troféu e segundo clube com mais títulos (três, conquistados nas últimas quatro edições), e Santa Clara, em busca da primeira presença na final de uma prova nacional.