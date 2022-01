"A Very British Scandal". Dinheiro, sexo e má fama numa real luta de duques

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O divórcio de um duque e de uma duquesa podia ser notícia por si só, nem que fosse apenas nas páginas das cusquices sociais de jornais e revistas. Porém, o caso “Argyll v. Argyll” deu mais sumo à imprensa do que as melhores laranjas do Algarve. Estamos em 1963, Londres, Reino Unido.

Em tribunal Ian Campbell (Paul Bettany) pede o divórcio, alegando infidelidades da mulher, supostamente envolvida com mais de 80 homens. Ela, Margaret Campbell (Claire Foy), acusa o marido de fazer o mesmo. O tribunal diz: não há testemunhas (das infidelidades), não há provas — mais ou menos como a história de “não há corpo, não há crime”. Já para o lado de Margaret as coisas estão mais complicadas. Há fotos, incluindo uma na qual a duquesa faz sexo oral a um homem. A cara da mulher não é visível, mas o colar de pérolas é suficiente para provar que é ela. O facto de as imagens terem sido roubadas de entre os objetos pessoais de Margaret também não é problema para a justiça britânica. Sem revelar o desfecho do processo, talvez baste dizer que o juiz só precisou de três horas e dez minutos para decidir a sentença.

[o trailer de “A Very British Scandal”:]

Independentemente do resultado — que é conhecido no último de três episódios disponíveis na HBO —, fora do tribunal a culpada do divórcio era só uma: a mulher. Não interessava que o homem tivesse duas ou 20 amantes, isso nem sequer tinha de ser segredo. O mesmo já não se aplicava ao outro lado e muito menos era aceitável uma mulher gostar de sexo. Margaret Campbell era uma espécie de aberração, insultada nas ruas e humilhada nas páginas dos jornais, onde todos os detalhes foram escarafunchados.

“A Very British Scandal” conta isso mesmo, a história de um escândalo mediático — não confundir com “A Very English Scandal”, que também mora na HBO, mas que recorda a história de Jeremy Thorpe, o primeiro político britânico acusado de conspirar para matar o antigo parceiro. O julgamento acaba por ocupar uma parte muito pequena da narrativa, é o culminar de uma bola de neve que começa a formar-se 16 anos antes, quando Ian Campbell, herdeiro de terras e títulos, conhece Margaret, filha única e mimada de um empresário rico. Ela está a livrar-se de um casamento, ele já acumula dois divórcios no currículo. Aquilo que vemos acontecer entre os dois não é, embora possa parecer à partida, uma paixão louca. Ian e Margaret são dois seres extremamente egocêntricos, ambiciosos e interesseiros. A ela agrada-lhe passar a ser duquesa, ele quer o dinheiro da família dela — porque Campbell pode ter os títulos e os castelos, mas não tem como recuperar e manter as propriedades e muito menos tem capacidade de gestão.