Ayaansh Kumar é o cliente mais novo da Walmart. Com apenas 22 meses fez uma encomenda, sem o conhecimento dos pais, num valor total de 1.786 dólares (cerca de 1.582 euros).

A mãe da criança, Madhu Kumar, tinha adicionado algumas cadeiras na lista de compras da Walmart com a intenção de as comprar mais tarde, mas o filho antecipou-se (e multiplicou por vários dígitos os objetos).

Os pais ficaram surpreendidos quando lhes bateram à porta de casa em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para entregar as encomendas, tendo apenas descoberto nesse momento o que Ayaansh tinha feito. “É muito difícil acreditar que ele fez isso, mas aconteceu”, garante o pai em entrevista à NBC.

“As pessoas apareceram com as caixas e iam simplesmente deixando-as aqui. Veio uma caixa, depois outra…”, conta Pramod Kumar, pai de Ayaansh, à CNN. “A minha mulher pensava que tinha sido eu e eu pensava que tinha sido ela”, acrescenta.

A maior parte das caixas ficaram por abrir para que possam ser devolvidos. No entanto, a família vai ficar com algumas cadeiras para mais tarde relembrar a primeira compra da criança. “Estamos a pensar ficar com alguns artigos para recordação” , diz o pai.

Apesar de encararem a situação com risos, os pais já se precaveram e removeram o cartão bancário da aplicação. Na parte da frente de casa foi posta uma faixa a dizer: “Ayaansh Kumar, world famous NJ Toddler & Little Rockstar” (“Ayaansh Kumar, mundialmente famoso bebé de NJ [Nova Jersey] pequena estrela rock”).

A irmã de Madhu Kumar partilhou a história do sobrinho a quem chamou, brincando, “pequeno monstro” na sua conta do Facebook.