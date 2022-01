Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador e agora com um horário alargado. Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui.

Esta quarta-feira queremos escutar a sua opinião sobre os cenários pós-eleitorais. A poucos dias das eleições legislativas continuam por esclarecer que “casamentos” podem surgir no dia 31 de janeiro. O tema da maioria absoluta parece ter desaparecido da campanha, mas são muitas as dúvidas sobre quem estará em condições de negociar acordos de governo. Que cenários existem? Gerigonça 3.0? Bloco central? E qual pode ser o papel do Chega?

Participe no Contra-Corrente ligando para o 910024185. Pode ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.