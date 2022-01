Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

D. José Ornelas, atual bispo de Setúbal e desde 2020 presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, vai ser nomeado nos próximos dias como sucessor de D. António Marto à frente da diocese Leiria-Fátima, está esta quarta-feira a avançar o jornal 7 Margens.

O jornal, especializado em notícias sobre “o fenómeno religioso”, cita várias fontes eclesiásticas que preveem que a substituição poderá acontecer até à próxima sexta-feira, dia 28, e que consideram a escolha “positiva” — D. José Ornelas é considerado “um dos membros do episcopado mais alinhado com as orientações do Papa Francisco” e chegou a ser apontado por alguns responsáveis católicos como próximo cardeal patriarca de Lisboa.

Apesar de não ter alcançado ainda a idade-limite para o pedido de resignação — 75 anos, no caso dos bispos —, D. António Marto, que só chegará aos 75 em maio, já tinha avisado que queria sair antes disso, tendo inclusivamente, diz o 7 Margens, pedido “rapidez na substituição”. Em causa, de acordo com o jornal, estarão problemas de saúde mas também as polémicas relacionadas com as contas do Santuário de Fátima, que entre 2005 e 2020, e ao arrepio da lei interna da Igreja Católica, não foram apresentadas publicamente.

D. José Ornelas, de 68 anos, estava à frente da diocese de Setúbal desde 2015. Com a sua saída para Leiria-Fátima, passarão a ser três as dioceses a aguardar nomeação de novos bispos: Angra, Bragança e Setúbal.