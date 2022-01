A Polícia Marítima de Lisboa apreendeu esta terça-feira seis barcos sem matrícula no estuário do rio Tejo, na zona do Samouco, no concelho de Alcochete (Setúbal), no âmbito de uma ação de fiscalização dirigida à conformidade e segurança das embarcações.

“Durante esta ação foram detetadas e fiscalizadas diversas embarcações que se encontravam no fundeadouro do Samouco e que não dispunham do conjunto de identificação (matrícula), impossibilitando a verificação da certificação de segurança, registo e propriedade da embarcação, tendo os elementos da Polícia Marítima apreendido um total de seis embarcações, bem como os seus motores”, lê-se numa nota da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a AMN, foram elaborados os respetivos autos de notícia, tendo os barcos apreendidos sido transportados para as instalações do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa.

As embarcações “serão alvo de uma averiguação de registo com vista à responsabilização dos respetivos proprietários”, indicam as autoridades.

“A Autoridade Marítima Nacional alerta todos os navegadores para a importância de se cumprirem os aspetos legais previstos na regulamentação sobre as embarcações, sob pena de poderem colocar em causa a segurança de todos os navegadores e marítimos”, é acrescentado.