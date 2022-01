Portugal vai ter novos representantes permanentes junto da União Europeia, em Bruxelas, e na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), em Paris, divulgou esta quarta-feira o Diário da República.

O jornal oficial indica que o embaixador Nuno Filipe Alves Salvador e Brito é exonerado do cargo de Representante Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER), em Bruxelas, mas não adianta ainda a nomeação de um substituto para a função.

Questionada pela Lusa, fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros garantiu que as exonerações publicadas “fazem parte do movimento diplomático normal” e que a divulgação do nome do novo embaixador português junto da UE “estará por dias”, escusando-se, no entanto, a adiantar quem será.

Já o cargo de representante permanente na OCDE tem, segundo o Diário da República, um diplomata já nomeado: Manuel Lobo Antunes que, até agora, ocupava o cargo de embaixador de Portugal em Londres.

Para o substituir na capital do Reino Unido, foi nomeado Nuno Salvador e Brito, que estava na representação da União Europeia.

O movimento diplomático definido incluiu ainda, de acordo com a informação publicada no Diário da República, a nomeação de Vanda Stelzer Sequeira como embaixadora de Portugal no Chipre, e de Florbela Alhinho Paraíba como embaixadora no Senegal.

Por outro lado, a embaixadora de Portugal na Colômbia, Gabriela Soares de Albergaria, foi exonerada, ainda sem substituição conhecida.