A tendência da sondagem diária da Pitagórica para a TVI e CNN Portugal de terça-feira mostrava uma diferença de 5,6 pontos percentuais do PS e do PSD, após os dois partidos estarem separados por décimas. Esta quarta-feira, a vantagem aumenta 0,1 pontos percentuais: o PS obtém 36,6% das intenções de voto e o PSD cai para os 30,9%.

Após a inversão de rumo reportada no final da semana passada, os socialistas voltam a uma percentagem perto dos 37% (não chegando, ainda assim, aos 40%), enquanto os sociais-democratas voltam ao patamar dos 30%, ligeiramente acima do que estavam no início da sondagem.

O terceiro lugar, segundo mostra a tracking poll, volta a estar empatado. O Chega cai 0,8 pontos percentuais, ao passo que o BE aumenta um ponto percentual: ambos os partidos estão agora com 6,7%. A CDU volta a cair para mínimos (4,2%) da sondagem e a IL, após a queda que colocou o partido com o pior resultado até agora, sobe 0,6 pontos percentuais, angariando 3,8% das intenções de voto.

A par do Chega, o PAN é o partido cujas intenções de voto mais caem. Em comparação com a sondagem de terça-feira, o partido de Inês Sousa Real cai 0,8 pontos percentuais e atinge o mínimo de 1% — e é mesmo ultrapassado quer pelos centristas, quer pelo Livre. O CDS-PP sobe 0,4 pontos percentuais face à sondagem do dia anterior, conseguindo o melhor resultado até ao momento nesta sondagem (1,8%), enquanto o Livre também atinge um novo máximo com 1,6%.

Tendo em conta estas intenções de voto, a esquerda toda unida — PS, BE, CDU e Livre e juntando o PAN — consegue atingir mais de metade das intenções de voto, com 50,1% das intenções de voto. Supera a direita (PSD, Chega, IL e CDS) que, toda junta, não obtém mais de 43,2%. De realçar ainda a percentagem daqueles que votam em outros partidos ou em branco, que se situa nos 6,7%.

Realizada entre 22 a 25 de janeiro de 2022, o inquérito contou 152 inquiridos, sendo que o “apuramento dos quatro últimos dias de trabalho de campo, implica uma amostra de 608 indivíduos”.