Um homem de 77 anos foi hospitalizado com queimaduras e outros dois receberam tratamento no local, por inalação de fumo, na sequência da violenta explosão que esta quarta-feira de madrugada, pelas 6h30, abalou o centro da capital grega, está a avançar a Associated Press.

À explosão, que aconteceu num edifício de escritórios, na movimentada Avenida Syngrou e a cerca de 200 metros do Templo de Zeus Olímpico, seguiu-se um incêndio. Vários outros edifícios nas imediações ficaram danificados, com o impacto da explosão a estilhaçar janelas e montras e a destruir fachadas, acrescenta a Reuters.

Was awaken at 6:30am by a loud explosion on Leo. Syngrou. So scary. At first I thought it was an earthquake. My heart was pounding so fast. When I got up hours later learned it was an explosion in a building. Praying for the victims and hope everyone is ok.

— Ageliki_Key (@ageliki_key) January 26, 2022