Bloco. Uma noite a malhar no Chega e um recado a lembrar a geringonça: “Qualquer que seja o mais votado, direita terá menos deputados"

As condições para um comício particularmente efusivo do Bloco de Esquerda estavam, esta quarta-feira, reunidas. Ingredientes: a presença do terceiro fundador vivo em três dias, neste caso Fernando Rosas; o terreno em que jogava, a sala de espetáculos no Incrível Almadense, na “terra de resistência” de Almada; uma sessão de ataques à direita com gritos de “não passarão”; e, a acabar, uma previsão de Catarina Martins que faz lembrar a velha – ou uma nova? – geringonça.

Foi aliás Catarina Martins que acabou o discurso quase rouca, já com a plateia aquecida depois da intervenção do fundador Rosas. Fórmula vencedora: bater na direita, como Bloco tem feito de forma cada vez mais agressiva nos últimos dias, acusando-a de “surgir pintada das cores mais modernas que consegue imaginar e no entanto em tudo o que inventa vem o velho, com barbas de quarenta anos” e um programa “velho, caduco”, que não responde às necessidades do eleitorado mais jovem, o que se mobiliza em lutas contra o racismo ou as alterações climáticas.

Conclusão: a direita não tem uma “maioria social” – essa está com a esquerda e é preciso que vá votar e se transforme numa “maioria política pelo progresso”.

Depois, atirou a frase que pode vir a tornar-se mais relevante a partir de domingo. Se Joana Mortágua, cabeça de lista por Setúbal, tinha falado de cenários eleitorais “independentemente de quem se autoproclamar primeiro-ministro no dia das eleições”, Catarina falou na mesma linha e sentenciou: “Qualquer que seja o mais votado, a direita terá menos deputados. Resta saber se o diálogo [do PS] será com PSD ou Bloco de Esquerda”.

É a fórmula com que nasceu a primeira geringonça – mas se houver segunda, como pareceu admitir, já não será com António Costa, que anunciou que se demitirá se perder as eleições, à frente do PS. E o sucessor mais bem colocado é Pedro Nuno Santos, fã confesso — e negociador — da geringonça.