Portugal registou 65.706 novos casos de infeção — um novo máximo, depois de esta quarta-feira terem sido registados 65.578. Esta subida representa um crescimento de 14% em relação à quinta-feira passada. A média a sete dias está em 54.847 casos diários.

Foram ainda registados 41 mortos com Covid-19, menos um do que no dia anterior, segundo o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. A média a sete dias está agora nos 42,4 óbitos por dia.

Foram registado 17 mortes em Lisboa e Vale do Tejo e 15 no Norte. Foram também registadas quatro mortes no Centro, três no Alentejo e dois no Algarve. Não houve óbitos nas ilhas.

Dos 41 óbitos, 24 eram homens e 17 eram mulheres; 23 tinham mais de 80 anos e 10 mais de 70. Registaram-se ainda sete mortes na casa dos 60 anos e de um homem na casa do 30.

Neste momento, 2.249 pessoas infetadas com SARS-CoV-2 estão internadas em enfermaria, menos 64 do que na quarta-feira. Destas, 147 são doentes nas unidades de cuidados intensivos, menos sete do que no dia anterior.

Os grupos etários com mais infeções são o dos 40-49 anos, com 12.641 novos casos (quase 7.000 mulheres), e dos 30-39 anos, com 11.282 (quase 6.500 mulheres). Juntos estes dois grupos representam 36% dos novos casos.

Os outros dois grupos com mais casos são 0s das crianças (0-9 anos) e jovens (até 19 anos), com 10.159 e 10.858, respetivamente. Juntos representam 32% dos casos. Os grupos etários acima dos 60 anos continuam a representar menos de 10% do total de casos.

A região Norte registou 27.594 novos casos, num total de quase 933 mil, e a região de Lisboa e Vale do Tejo teve 18.590 novos casos, num total de quase 911 mil. No Centro foram registados 11.430 casos, 2.883 no Algarve, 2.713 no Alentejo, 1.552 nos Açores e 944 na Madeira.

Esta quinta-feira registou-se um aumento de 42.167 casos ativos, num total de 558.129, a maior subida desde o início da pandemia.

Há mais 23.498 pessoas recuperadas e mais 26.878 contactos em vigilância, num total de 573.235.

Desde o início da pandemia houve 2.443.524 casos de infeção e 19.744 mortes com Covid-19.