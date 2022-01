Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tudo pode acontecer no domingo. Esta é das principais conclusões da sondagem da ICS e do ISCTE para a SIC e para o Expresso, divulgada esta quinta-feira, que mostra um cenário de empate técnico entre o PS e o PSD. Os socialistas estão em vantagem com 35%, elegendo entre 92 a 106 deputados, mas os sociais-democratas estão a dois pontos percentuais (33%), podendo eleger 87 a 101 deputados.

A conclusão e o cenário são os mesmos na sondagem da Universidade Católica para a RTP1, Antena 1 e Público: o PS fica com 36% (elege entre 95 a 105 deputados) e o PSD com 33% (elegendo entre 89 a 99 deputados), registando-se uma diferença de três pontos percentuais.

Neste cenário com uma forte bipolarização, o terceiro lugar também é bastante disputado. Na sondagem elaborada para a SIC, regista-se um empate entre IL, Chega e CDU: os três angariam 6% das intenções de voto. Ainda assim, os liberais estão em ligeira vantagem, devendo poder eleger entre sete a 13 deputados. Já o partido de André Ventura e os comunistas deverão contar com seis a 12 parlamentares eleitos.

Também na sondagem da RTP acontece praticamente o mesmo: a IL e Chega conseguem 6% dos votos. O partido de André Ventura pode eleger entre sete a nove de deputados, ao passo que os liberais deverão contar com cinco a 10 parlamentares. Nesta sondagem, o BE junta-se ao terceiro lugar com as mesmas intenções de voto, podendo ter entre seis a 13 parlamentares eleitos.

Mas o BE aparece em sexto lugar com 5% dos votos na sondagem da SIC, podendo eleger entre 4 a 10 deputados. Segue-se o PAN (2%) — devendo ter um a três parlamentares eleitos — e o CDS e o Livre com 1%. Há a possibilidade de os centristas poderem desaparecerem do Parlamento, tal como o Livre — e na melhor das hipóteses estes dois partidos elegem um deputado.

Por sua vez, na sondagem da RTP mostra a CDU em sexto lugar com 5% (elegendo quatro a dez deputados). O Livre, o CDS e o PAN reúnem 2% das intenções de voto com vantagem para o partido fundado por Rui Tavares, que pode eleger entre um a dois deputados. Os centristas podem não ter nenhum parlamentar, tal como o PAN. Os dois partidos, na melhor das hipóteses, ficam com dois deputados.

Tendo em conta o cenário traçado pela sondagem da SIC, há uma ligeira vantagem da esquerda (49%) — mas isto apenas se o PAN estiver na equação. Por seu turno, a direita angaria 46% das intenções de voto. Há ainda 2% de “outros” e 3% de votos em branco e nulo.

Paralelamente, na sondagem da RTP, a esquerda consegue 51% das intenções de voto, enquanto a direita não vai além dos 47%. De salientar que ainda há 4% de indecisos e de pessoas que votam em branco.

A sondagem do Expresso foi realizada entre 18 a 24 de janeiro de 2022 e contou com 1.003 entrevistas. Já a da RTP foi realizada entre 19 a 26 de janeiro de 2022 e contou com 2.192 inquiridos.