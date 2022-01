Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador e agora com um horário alargado. Entre as 10h10 e as 12h00

Esta quinta-feira queremos escutar a sua opinião sobre a situação pandémica. Ontem Portugal voltou a registar um novo máximo de infeções diárias por covid-19, ainda assim os dados continuam a mostrar que os hospitais estão a conseguir dar resposta aos casos mais graves. Com o elevado numero de infeções e com alta taxa de vacinação, vários médicos começam a defender que estamos a acabar a fase pandémica, isto é, que a Covid-19 deve passar a ser vista como uma endemia. Acabou o medo pela covid-19?

O programa ficará disponível em podcast aqui.