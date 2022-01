Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nem só cães e gatos gostam de carinho humano. Methuselah, o peixe de aquário mais velho do mundo, prova isso mesmo: além de adorar figos frescos, é fã de festinhas na barriga.

O seu nome deriva da personagem bíblica Methuselah — em português Matusalém –, avô de Noé que terá vivido durante 969 anos. O peixe, que habita os aquários da Academia de Ciências da Califórnia, pesa cerca de 18 quilogramas e mede 1,2 metros; tem cerca de 90 anos, e possui pulmões, além das guelras.

Isto porque, explica a Associated Press, Methuselah pertence a uma espécie conhecida como peixe-pulmonado-australiano. De facto, em 1947, o San Francisco Chronicle escrevia que “estas estranhas criaturas — com escamas verdes semelhantes a folhas de alcachofras frescas — são vistas pelos cientistas como o ‘elo perdido’ entre os animais terrestres e aquáticos“.

O recorde de peixe de aquário mais velho, pertencia, até 2017 a outro peixe-pulmonado-australiano que residia num aquário em Chicago, conhecido como Granddad — em inglês, Avô — e que morreu com 95 anos.

“Por consequência, o Methuselah é o mais velho”, explicou o biólogo da Academia de Ciências da Califórnia e cuidador do peixe, Allan Jan. Os cientistas acreditam que o peixe seja uma fêmea da sua espécie, embora a avaliação exata do sexo do animal resulte num risco elevado de perda de sangue.

Eu digo aos meus voluntários para fingirem que ela é um cachorro aquático, muito doce e gentil, as claro que se ela for assustada irá ter descargas súbitas de energia. Mas na maioria das vezes ela é muito calma”, explicou Allan Jan.

“Ela é um pouco picuinhas e apenas gosta de figos quando estão frescos e dentro de época. Nunca os come quando estão congelados“, afirmou Jeanette Peach, porta-voz da Academia de Ciências da Califórnia.

A academia tem ainda ao seu encargo outros dois peixes das mesma espécie de Methuselah, que se pensa terem entre 40 a 50 anos.