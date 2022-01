Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização.

Na madrugada desta quinta-feira, um soldado da Guarda Nacional da Ucrânia abriu fogo numa fábrica de mísseis em Dnipro, matando cinco guardas de segurança e ferindo outros cinco, avança a Al Jazeera.

Os disparos terão ocorrido pelas 3h40 locais (1h40 em Lisboa), quando as armas estavam a ser entregues aos guardas no início do turno na fábrica de mísseis de Pivdenmash (Yuzhny Machine-Building Plant Yuzhmash).

Segundo o Ministério do Interior, “os motivos do crime ainda não são conhecidos”. A arma usada foi uma metralhadora Kalashnikov e o soldado abandonou o local após os disparos, mas já foi detido.

Segundo o New York Times, o homem detido foi identificado como Artemiy Ryabchuk e o seu ano de nascimento é 2001.

Até agora, não há sinais de qualquer ligação entre este ataque e o atual conflito entre Ucrânia e Rússia.