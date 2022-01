Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal está no grupo de países da União Europeia com o salário mínimo nacional abaixo dos mil euros. Segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat, são 13 os países com salário mínimo abaixo desse valor. Portugal está nesse grupo, sendo, entre os 13, o que até tem o valor mais elevado. Ainda assim, face ao país com salário mínimo maior — Luxemburgo — o valor de Portugal é 36,5% do montante luxemburguês, ou seja, o salário mínimo no Luxemburgo é 2,7 vezes acima do nacional.

E face a Espanha o valor, considerado antes de qualquer imposto ou contribuição social, é em Portugal 73% do montante espanhol.

Segundo o Eurostat, a 1 de janeiro de 2022 um total de 21 dos 27 estados-membros tinham salários mínimos, o que faz da Dinamarca, Itália, Chipre, Áustria, Finlândia e Suécia as exceções.

No grupo de países com salários abaixo de mil euros está então Portugal. E há seis países com salários acima dos 1.500 euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em janeiro, 13 estados-membros têm salários mínimos abaixo de mil euros — Bulgária (€332), Letónia (€500), Roménia (€515), Hungria (€542), Croácia (€624), Eslováquia (€646), Chéquia (€652), Estónia (€654), Polónia (€655), Lituânia (€730), Grécia (€774), Malta (€792) e Portugal (€823).

Eslovénia (€1 074) e Espanha (€1 126) estão acima de mil euros, enquanto nos restantes Estados-membros estavam acima dos 1.500 euros por mês: França (€1 603), Alemanha (€1 621), Bélgica (€1 658), Países Baixos (€1 725), Irlanda (€1 775) e Luxemburgo (€2 257).