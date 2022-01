Boletim DGS. Terceiro dia consecutivo com mais de 60 mil casos positivos

Das 44 mortes atribuídas à Covid-19 pela DGS, 17 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 16 na região Norte, cinco no Centro, três no Alentejo, dois no Algarve e um nos Açores. Só mesmo a Madeira não registou qualquer novo óbito atribuído à Covid-19.

Quase 43% dos novos casos registados ao longo da última quinta-feira foram detetados na região Norte (mais 27.442 infetados). Lisboa e Vale do Tejo contabilizou no mesmo dia mais 18.657 casos (29,2%) e a região Centro mais 10.608 (16,6%). Juntas, estas três regiões são responsáveis por quase nove em cada 10 dos novos casos verificados nacionalmente nas últimas 24 horas (88,8%).